Шовковський – про перехід в Шахтар: Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський розповів про імовірність свого переходу в Шахтар.

"Офіційної пропозиції не було. Це був 2008 рік. Я відпочивав у Франції. В одному з ресторанів я побачив Ріната Леонідовича. Він теж був з друзями. Наш столик розташовувався так, що було неможливо пройти на вихід повз нас. Він проходив, ми привіталися і почали розмовляти.

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Не буду розповідати деталі нашої дискусії, але вона була дуже цікавою. Під час розмови він сказав, що якось хотів купити трьох гравців Динамо. Один з них – Олександр Шовковський. Я відповів: "При всій повазі, але як ви собі уявляєте, щоб я з Динамо перейшов у Шахтар?"

На той момент мені складно було уявити такий перехід, практично нереально. Не бачив я цього. Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, Шовковський протягом всієї кар'єри захищав кольори Динамо та завершив кар'єру наприкінці 2016 року.

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