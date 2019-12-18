toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шовковський – про перехід в Шахтар: Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова

16:20 985 Читать на русском
Шовковський – про перехід в Шахтар: Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова
Олександр Шовковський / УАФ

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Олександр Шовковський розповів про імовірність свого переходу в Шахтар.

"Офіційної пропозиції не було. Це був 2008 рік. Я відпочивав у Франції. В одному з ресторанів я побачив Ріната Леонідовича. Він теж був з друзями. Наш столик розташовувався так, що було неможливо пройти на вихід повз нас. Він проходив, ми привіталися і почали розмовляти.

Шовковський зізнався, що разом з Шевченком ледь не побив Хачеріді – тренер збірної України стримав

Не буду розповідати деталі нашої дискусії, але вона була дуже цікавою. Під час розмови він сказав, що якось хотів купити трьох гравців Динамо. Один з них – Олександр Шовковський. Я відповів: "При всій повазі, але як ви собі уявляєте, щоб я з Динамо перейшов у Шахтар?"

На той момент мені складно було уявити такий перехід, практично нереально. Не бачив я цього. Можливо, якби привезли КамАЗ грошей, то була б інша розмова", – розповів Шовковський в ефірі Вацко Light.

Нагадаємо, Шовковський протягом всієї кар'єри захищав кольори Динамо та завершив кар'єру наприкінці 2016 року.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років

blog_ava
Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Трансфери Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Шахтар Шахтар Рінат Ахметов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
49
хв
Барселона
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук