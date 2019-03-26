Шовковський – про матч з Люксембургом: Везіння теж потрібно заслужити

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

"Я завжди говорив і буду повторювати знову й знову. Везіння теж потрібно заслужити. А потім ще й обов'язково відпрацювати!

Відпрацюємо! Обов'язково відпрацюємо!", – написав Шовковський на сторінці у Facebook.

Люксембург – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, підопічні Шевченка мінімально перемогли Люксембург у матчі другого туру відбору до Євро-2020. Переможний гол "синьо-жовтих" забив Жерсон Родрігес на 93-й хвилині, зрізавши м'яч головою у власні ворота після розіграшу стандарту.

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