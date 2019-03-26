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Шовковський – про матч з Люксембургом: Везіння теж потрібно заслужити

10:31 1734 Читать на русском
Шовковський – про матч з Люксембургом: Везіння теж потрібно заслужити
Тренерський штаб збірної України / фото: ФФУ

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у матчі відбору до Євро-2020 з Люксембургом.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

"Я завжди говорив і буду повторювати знову й знову. Везіння теж потрібно заслужити. А потім ще й обов'язково відпрацювати!

Відпрацюємо! Обов'язково відпрацюємо!", – написав Шовковський на сторінці у Facebook.

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Зазначимо, підопічні Шевченка мінімально перемогли Люксембург у матчі другого туру відбору до Євро-2020. Переможний гол "синьо-жовтих" забив Жерсон Родрігес на 93-й хвилині, зрізавши м'яч головою у власні ворота після розіграшу стандарту.

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Теги
Люксембург - Україна Україна Україна Євро-2020 Люксембург Люксембург Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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