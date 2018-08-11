Шоу забив дебютний гол у професійній кар'єрі, для цього йому знадобився 141 матч

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу відзначився голом у матчі-відкритті нового сезону англійської Прем'єр-ліги проти Лестера.

Цей гол став для 23-річного англійця дебютним на професійному рівні в 141 матчі. 134 гри Шоу провів на клубному рівні, а ще 7 – за збірну Англії.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Шоу виступає за Манчестер Юнайтед з 2014 року, до цього футболіст захищав кольори Саутгемптона. Наразі Люк провів за обидві команди однакову кількість матчів – по 67.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед в рамках першого туру АПЛ переграв Лестер Сіті.