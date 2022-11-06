Шоу юнаків у відеоогляді матчу Рух – Кривбас – 2:1
22:12 - Читать на русском
Рух дотиснув Кривбас у матчі 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
53’ Денис Слюсар
57’ Марко Сапуга
76’ Марко Сапуга
Назар Волошин 48’
48’ Назар Волошин
53’ Денис Слюсар
57’ Марко Сапуга
76’ Марко Сапуга
Все найцікавіше вмістилося у 9 хвилин на старті другого тайму. Кривбас вийшов уперед завдяки потужному удару 19-річного Назара Волошина. Втім, це був останній усіпх команди Вернидуба.
Рух здолав Кривбас за шалені 12 хвилин – юний капітан забив і підставив львів'ян
Рух дуже швидко не тільки зрівняв рахунок, а й сам здобув перевагу. Тут також відзначалися юнаки – Денис Слюсар та 19-річний капітан Марко Сапуга. Щоправда, останній встиг отримати другу жовту і змусив партнерів відбиватися вдесятьох. Підопічні Кучука виконали це завдання – перемога 2:1.
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