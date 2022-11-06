Все найцікавіше вмістилося у 9 хвилин на старті другого тайму. Кривбас вийшов уперед завдяки потужному удару 19-річного Назара Волошина. Втім, це був останній усіпх команди Вернидуба.

Рух здолав Кривбас за шалені 12 хвилин – юний капітан забив і підставив львів'ян

Рух дуже швидко не тільки зрівняв рахунок, а й сам здобув перевагу. Тут також відзначалися юнаки – Денис Слюсар та 19-річний капітан Марко Сапуга. Щоправда, останній встиг отримати другу жовту і змусив партнерів відбиватися вдесятьох. Підопічні Кучука виконали це завдання – перемога 2:1.