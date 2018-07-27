Шоу: Я не товстий, у мене тіло як у Руні

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу відповів критикам щодо своєї ваги.

"Через те, як я складений від природи, людям здається, що я більший, ніж є насправді. Звичайно, вони можуть говорити, що я товстий, але я знаю своє тіло.

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Можна сказати, у мене тіло того ж типу, як у Вейна Руні", – цитує Шоу видання Telegraph.

Нагадаємо, У минулому сезоні 23-річний захисник Манчестер Юнайтед лише 19 разів з'являвся на полі, провівши 11 матчів у чемпіонаті Англії та 1 в єврокубковому поєдинку.

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