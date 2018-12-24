Шоу: Я готовий всім нагадати, як багато зробив Моурінью для Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу закликав своїх колег і громадськість ставитися з повагою до колишнього тренера клубу Жозе Моурінью.

"Не можу сказати, що подібна подія є особливо приємною новиною. Мені здається, наші футболісти шанобливо поставилися до відходу Жозе Моурінью. Можливо, всі вже забули, як багато цей фахівець зробив для "червоних дияволів". Я готовий нагадати.

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З "Особливим" на чолі у нас вийшло виграти три титули, причому один з них – вперше в історії. І все це у Моурінью вийшло зробити протягом одного сезону. Людям необхідно пам'ятати про ці досягнення тренера, давайте поважати Моурінью", – цитує Шоу ВВС.

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