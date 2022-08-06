Шоу трьох форвардів у відеоогляді матчу Фулхем – Ліверпуль – 2:2
17:36 - Читать на русском
Фулхем не зміг обіграти Ліверпуль в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Дарвін Нуньєс 64’
Мохамед Салах 80’
64’ Дарвін Нуньєс
80’ Мохамед Салах
"Коттеджери" вкотре повернулися в АПЛ і матчем проти однієї з найкращих команди ліги натякнули, що цього разу серйозно налаштовані зберегти прописку в еліті. Що говорити, коли саме Ліверпулю двічі доводилися відіграватися.
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Фактичну гру зробили три форварди. Александар Мітровіч оформив дубль у складі Фулхема, а за мерсисайдців відповів дует Салаха та Нуньєса – в активі кожного гол та результативна передача.
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