Шоу та ще 1 оборонець Манчестер Юнайтед вилетіли із заявки на Лігу Європи

Люк Шоу та Аксель Туанзебе виключені зі списку гравців МЮ на турнір, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Обидва оборонці зазнали травм і не допоможуть манкуніанцям у плей-офф Ліги Європи. Це дозволило тренерському штабу Юнайтед включити до заявки двох представників "молодіжки" – Менгі та Лейрда. Усього в переліку 30 виконавців.
Воротарі: Де Хеа, Ромеро, Грант, Бішоп
Захисники: Лейрд, Менгі, Лінделеф, Байї, Джонс, Магуайр, Далот, Фосу-Менса, Ван-Біссака, Вільямс
Півзахисники: Погба, Фред, Матіч, Мактомінай, Гарнер, Гелбрейт, Бруну Фернандеш, Джеймс, Мата, Лінгард, Перейра, Чонг
Нападники: Грінвуд, Рашфорд, Марсьяль, Ігало.
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