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Шоу та ще 1 оборонець Манчестер Юнайтед вилетіли із заявки на Лігу Європи

15:12 - Читать на русском
Шоу та ще 1 оборонець Манчестер Юнайтед вилетіли із заявки на Лігу Європи
Люк Шоу / EPA

Англійський Манчестер Юнайтед оновив заявку команди на Лігу Європи. Перелік виконавців поповнився двома юніорами – Теденом Менгі та Ітаном Лейрдом.

Люк Шоу та Аксель Туанзебе виключені зі списку гравців МЮ на турнір, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обидва оборонці зазнали травм і не допоможуть манкуніанцям у плей-офф Ліги Європи. Це дозволило тренерському штабу Юнайтед включити до заявки двох представників "молодіжки" – Менгі та Лейрда. Усього в переліку 30 виконавців.

Воротарі: Де Хеа, Ромеро, Грант, Бішоп

Захисники: Лейрд, Менгі, Лінделеф, Байї, Джонс, Магуайр, Далот, Фосу-Менса, Ван-Біссака, Вільямс

Півзахисники: Погба, Фред, Матіч, Мактомінай, Гарнер, Гелбрейт, Бруну Фернандеш, Джеймс, Мата, Лінгард, Перейра, Чонг

Нападники: Грінвуд, Рашфорд, Марсьяль, Ігало.

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Ліга Європи Аксел Аксел Туанзебе Люк Люк Шоу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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