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Шоу дізнався про звільнення Моурінью з Манчестер Юнайтед від своєї дівчини

29 грудня 23:45 278 Читать на русском
Шоу дізнався про звільнення Моурінью з Манчестер Юнайтед від своєї дівчини
Жозе Моуринью / фото Football 365

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу розповів про момент, коли він дізнався, що Жозе Моурінью звільнили з посади головного тренера манкуніанців.

"Де я був, коли дізнався, що Моурінью звільнили? Мені сказала дівчина. Я прокинувся вранці, прийняв душ, потім вона вбігла в кімнату і сказала. Я й гадки не мав, не перевіряв телефон, нічого такого. Ось так я і дізнався. Від своєї дівчини", – сказав Шоу в коментарі The Sun.

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Нагадаємо, Моурінью звільнили з посади головного тренера Манчестер Юнайтед, на його місце призначили Уле Гуннара Сульшера.

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Теги
Англія Дівчата футболістів Люк Шоу Люк Шоу Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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