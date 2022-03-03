Європейські збірні продовжують не словом, а ділом демонструвати жести підтримки Україні в боротьбі з путінською ордою.

Збірна Шотландії 24 березня мала протистояти Україні в півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. Втім, матч у заплановану дату точно не відбудеться – доля гри поки залишається невідомою, хоча британці вже пропонували допомогу українцям.

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Польща, яка у ту ж дату не зіграє з Росією, шукає суперника для товариського поєдинку. Нагадаємо, ФІФА позбавила росіян права участі в плей-офф через розв'язання війни в Україні.

Не виключено, що обидві збірні зіграють товариський матч у Глазго. Саме Шотландія є головним кандидатом для поляків, які хочуть підготуватися до фіналу плей-офф. Всі гроші, зароблені від організації поєдинку, будуть передані Україні, повідомляє Meczyki.

Зауважимо, офіційного рішення про проведення спарингу поки немає.

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