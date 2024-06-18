Захисник збірної Шотландії Раян Портеус підставив свою команду перед важливими матчами.

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення щодо 25-річного шотландця. Раяна Портеуса дискваліфікували на два матчі.

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Нагадаємо, на 42-й хвилині гри з Німеччиною (1:5) Портеус, намагаючись у стрибку завадити пробити хавбеку Ілкаю Ґюндоґану, влучив суперникові шипами в гомілку і збив його. За це головний суддя Клеман Тюрпен показав шотландцеві червону картку і призначив пенальті.

Через двоматчеву дискваліфікацію футболіст Уотфорда пропустить залишок групового етапу чемпіонату Європи. Він не зможе зіграти з командами Швейцарії та Угорщини.

Крім того, Шотландська футбольна асоціація оштрафована на 5625 євро за поведінку вболівальників – вони кидали предмети на поле.

Нагадаємо, збірна Шотландії зіграє ще два матчі на Євро-2024 – проти Швейцарії та Угорщини.

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