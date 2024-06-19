"Думаю, Шотландія та Угорщина – команди схожого рівня. Але все залежить від того, як ми зіграємо. Після першого туру Угорщина перебуває під трохи більшим тиском, ніж ми. Думаю, їй потрібно діяти агресивніше в атаці, ніж у матчі зі Швейцарією, оскільки потенційно вони можуть вилетіти з турніру.

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Ми проаналізували угорців і маємо чітке уявлення про те, як будемо грати. Ми дивилися перший матч суперника зі Швейцарією: Угорщина заслуговувала на більше, ніж отримала в підсумку. У відборі до Євро-2024 Угорщина була другою найкращою командою зі створення або реалізації моментів зі стандартів. Вона компетентна в перехідних фазах, у неї є потужні форварди, які добре грають у повітрі. Вона грає точними навісами. Вона дуже небезпечна", – цитує Нагельсманна beinSports.

Матч Німеччина – Угорщина відбудеться в середу, 18 червня. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом. У першому турі "манншафт" обіграла Шотландію з рахунком 5:1.

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