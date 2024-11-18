Ліга націй, група А1, 6-й тур

Хорватія – Португалія – 1:1

Голи: Гвардіол, 65 – Фелікс, 33

Польща – Шотландія – 1:2

Голи: Пйонтковскі, 59 – Макгінн, 3, Робертсон, 90+3

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Хорватія перед матчем з Португалією у турнірній таблиці групи А1 йшла другою з 7-ма очками. "Картатим" вистачало навіть нічиєї, аби не залежати від результату паралельної зустрічі, де Польща та Шотландія вирішували, хто стане головним невдахою і вилетить у дивізіон В (в обох команд було по 4 бали).

Португалія достроково забезпечила собі вихід у чвертьфінал Ліги націй, тож Роберто Мартінес вирішив відпустити чималу групу лідерів у їхні клуби (Бернарду Сілву, Педру Нету, Кріштіану Роналду та Бруну Фернандеша). Попри це, гості одразу ж захопили ініціативу і взялись створювати моменти біля воріт Хорватії. На 17-й хвилині ледь не відзначився Леау – Ліваковіч не без проблем завадив голу, а в середині тайму Семеду пробив впритирку з правою стійкою.

На 33-й хвилині Португалія вийшла вперед. Вітінья вирізав божевільну передачу через півполя на Фелікса, той вийшов сам на сам і прошив Ліваковіча. За трохи Крамаріч міг відновити паритет, але м'яч після крученого удару зачепив ліву стійку. Наприкінці тайму непогані спроби мали Фелікс та Леау, але з пострілом першого впорався Ліваковіч, а другий пробив повз ворота.

На 62-й хвилині Гвардіол відновив статус-кво, однак VAR сигналізував про офсайд і рахунок залишився без змін. Та вже за мить Йошко забив без зауважень: Якіч виконав верхову передачу на дальню стійку і захисник Манчестер Сіті вистрибнув з-за спин оборонців і замкнув у сітку.

В середині тайму команди обмінялись моментами: Ліваковіч потягнув з лівого кута удар Мендеша, а Са впорався з добиванням по центру від Будіміра. Вже у доданий час Анте з меж штрафного влучив у стійку. Зрештою все завершилось бойовою нічиєю – обидві збірні виходять у чвертьфінал Ліги націй.

У паралельному матчі Польща та Шотландія вирішували, хто стане гіршим у квартеті і покине елітний дивізіон. Гості вже на 3-й хвилині вийшли вперед, шокувавши "Кадру". Пйонтковскі за трохи міг зрівнювати, але Гордон потягнув м'яч з-під поперечини. За трохи двічі бив Свідерскі: спочатку повз стійку з близької відстані, а з другим ударом впорався кіпер шотландців.

На 33-й хвилині Гілмор влучив у поперечину воріт Польщі, а Букса у відповідь розстрілював ворота Шотландії з меж штрафного – Гордон дивом зреагував і вибив на кутовий. Наприкінці тайму Мактомінай з далекої відстані закручував у лівий кут, але влучив у стійку, а Робертсону на добиванні завадив рикошет.

На старті другого тайму Камінскі увірвався у воротарський, накрутив захисника і буквально розстрілював Гордона – кіпер знову врятував "Тартанову армію". Однак на 59-й хвилині він не зумів завадити гарматному удару Пйонтковскі у ліву дев'ятку – 1:1. Гол додав крил полякам і вони взялись створювати момент за моментом.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Дайкс головою замикав навіс під ліву стійку – Скорупскі врятував. На третій доданій до матчу хвилині Робертсон змусив замовкнути стадіон, головою спрямувавши сферу у сітку і вибивши Польщу у дивізіон В – "Кадра" без Лєвандовскі і з 4-ма пунктами фінішувала останньою у квартеті А1.