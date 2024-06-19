Збірні Швейцарії та Шотландії в рамках матчу 2-го туру групового етапу Євро-2024 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Шотландці програли перший матч на турнірі, зазнавши розгрому від збірної Німеччини (1:5) та скотившись на дно за різницею голів. "Тартанова армія" була зобов'язана зменшувати цей показник, аби зберегти шанси на плей-офф з третьої позиції – а значить скотти мали перемагати Швейцарію. Серйозних змін зі складом Стів Клпрк не зробив, кинувши у бій Гілмора замість Крісті (а дискваліфікованого ЦЗ Портеуса замінив Хенлі).

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"Наті", своєю чергою, продемонстрували максимально переконливий футбол у 1-му турі, впевнено перегравши Угорщину. Ще одна перемога вивела б альпійців у 1/8 фіналу Євро-2024. Мурат Якін не став сильно бентежити виграшний склад, вдавшись тільки до однієї перестановки – Шакірі вийшов замість Дуа.

Перший тайм виявився більш-менш рівним за змістом гри. Шотландія вже не виглядала настільки ж безнадійною. "Тартанова армія" активно працювала з м'ячем й вилітала в контратаки за першої ж нагоди – а вже на 13-й хвилині команда святкувала 1:0. Скотти виграли підбирання після кутового Швейцарії та вискочили 3-в-3, завершивши випад вриванням Макгрегора на лівий край штрафного.

Після цього Каллум виконав катбек під удар Мактомінаю, а його потужний постріл з лінії штрафного Шер підрізав у сітку власних воріт. Підопічні Стіва Кларка заслужили забити. "Наті" банально не встигли за Скотті та Ко, дозволивши вільно оперувати в зоні перед карним майданчиком.

Втім, цей момент став одним із останніх у виконанні острів'ян. Попри всю симпатичність, вдруге наблизитись до гола вдалося аж на 43-й хвилині, коли Адамс замикав подачу Мактоміная з кутового. Удар з кількох метрів пролетів над воротами.

Команда Мурата Якіна не перегравала Шотландію, але була набагато кращою в завершальній фазі атак. От тільки до 26-ї хвилини в актив "наті" нічого й занести – а потім Шакірі зрівняв рахунок, виконавши справжній шедевр. Релстон допустив грубу обрізку, викотивши м'яч в ноги Джердану, аби той з ходу поцілив у ліву дев'ятку. 1:1!

На 32-й хвилині швейцарці мали виходити вперед. Варгас влетів у штрафний, обіграв захисника й викотив передачу на Ндоє, а той хитнув ще одного шотландця та завдав потужного удару в дальінй кут. Ганн врятував "тартанову армію"!

Ще за дві хвилини Ндоє таки забив гол після розіграшу кутового, однак взяття воріт не зарахували. Данн опинився в явному офсайді.

Перед перервою відзначитись міг і Джака, який приклався до м'яча з дистанції. Ганн парирував. Зрештою, свисток Івана Кружляка відправив команди відпочивати за рахунку 1:1. Він не влаштовував Швейцарію – та і для шотландців це була лишень програма-мінімум.

Другий тайм мало відрізнявся від першого. Скотти тримались на рівних і час від часу створювали серйозну напругу, однак гострі моменти організовували альпійці. Щоправда, цих моментів знову було небагато. До 80-х хвилин пригадується тільки класний прорив Ндоє з ударом повз ліву стійку метрів з 20-ти, а також обвідний постріл Варгаса з лівого кута штрафного – повз дальню дев'ять!

Втім, значно важчий удар Шотландія отримала на 60-й хвилині, коли травмувався Тірні. Центрбек не просто зазнав пошкодження, а у покинув поле на ношах. Катастрофа.

Тим не менш, підопічні Стіва Кларка не повісили голову. Навпаки – на 67-й хвилині вони могли забити другий гол! Робертсон виконав шикарну подачу зі стандарту, у штрафному почалася метушня, у який першим на м'ячі опинився Хенлі. Грант пробив з близької відстані, однак влучив у стійку!

Цей епізод надихнув Шотландію. У завершальній 20-хвилинці команда йшла вперед, влаштовуючи періодичні навали, а Стів Кларк випускав на поле атакувальних гравців. "Тартанова армія" ризикувала, втягуючись на чужу третину, однак колектив організував тільки кілька неприємних скидок та заблокованих ударів.

Зате Швейцарія отримала простір для контратак. Одна з них на 82-й хвилині завершилась виходом свіжого Емболо віч-на-віч – Брель легко перекинув Ганна й святкував взяття воріт. Святкував недовго, адже ланйсмен зафіксував офсайд. Рахунок не змінився.

А більше "наті" й не створили. Мурат Якін посилював атаку, однак в останні 20 хвилин Шотландія виглядала значно натхненнішою. На жаль, це не подарувала голів – фінальний свисток зафіксував нічию. Скотти довели свою конкурентоспроможність і піднялись на третє місце, випереджаючи Угорщину. "Наті" йдуть на другій позиції з 4 заліковими балами, а лідирує Німеччина (6 очок).

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