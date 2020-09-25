Програші Колоса та Десни у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи погано позначились на долі України в рейтингу асоціацій.

Україна опустилась на 13 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА за результатами ігрового тижня. Нашу асоціацію випередила Шотландія.

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Зокрема, Десна та Колос набрали лише по 0,5 очка за поразки від Вольфсбурга (0:2) та Рієки (0:2) відповідно. Динамо зуміло отримати 1 очко за перемогу над Гентом (2:1). Таким чином, Україна додала у свою скарбничку за тиждень два очки, що за конвертацією таблиці коефіцієнтів дорівнює 0,4 бала. Попри це, Шотландії вдалось випередити нас на 0,025 очка – тепер ми на 13 сходинці, шотландці – дванадцяті.

Відставання від Туреччини збільшилося з 0,3 до 0,7 очок. Розрив від Австрії перевищив 2 очки. Зауважимо, що ця таблиця формує представництво країн на єврокубковий сезон 2022/2023 і нам потрібно боротись за 10-те місце, яке дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму (11-та позиція зможе це зробити лише за певних обставин).

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