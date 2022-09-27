"Важко сказати чи не тиснутиме на футболістів збірної України розгром від Шотландії. Напевно, шотландці будуть "рубатися", не шкодуючи себе. Вони розуміють – якщо так змогли виграти в українців, то чому б їх знову не перемогти.

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Перед цією грою я вважаю саме британців певною мірою фаворитами. Хоча, на мою думку, збірна України – вища за класом, як би парадоксально це не звучало після поєдинку в Глазго.

Я не любитель прогнозів, але маю передчуття, що збірна України переможе. Кожен футболіст має розуміти, наскільки болісно програвати з розгромним рахунком. Ми знаємо, що наша збірна має потенціал, відмінно себе проявили Тимчик, Ігнатенко, Зубков... Головне виключити помилки при стандартах біля своїх воріт, а попереду шанси обов’язково будуть. Наша збірна вміє забивати завдяки комбінаційному футболу", – сказав Левченко у коментарі РБ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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