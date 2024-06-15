"Грати проти господарів у першому матчі – немає нічого важчого. Було багато помилок, і нам треба розбиратися з ними, бо тут усе буде стрімко.

Німеччина – Шотландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У першому таймі ми зробили абсолютно все неправильно. Ми фактично не вийшли на поле, не були достатньо агресивними, дозволили майстровитим гравцям суперників отримати м'яч. У них був план на гру, і у нас був план на гру. Але їхній план спрацював у мільйон разів краще.

Ось нагадування про те, наскільки складний цей турнір – граєш із командами світового рівня. Ми грали не на максимум своїх можливостей, а це необхідно.

Завтра ми будемо розчаровано злитися на самих себе, але потім нам треба бути позитивно налаштованими і підготовленими до Швейцарії, яка буде ще одним важким екзаменатором", – цитує Робертсона офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Німеччини розгромила Шотландію в матчі-відкритті Євро-2024 з рахунком 5:1. Це рекордна перемога німців на чоловічих чемпіонатах Європи в історії. Крім того, це найбільша перемога в стартовій грі турніру в історії змагань.

Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024