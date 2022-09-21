Збірні України та Шотландії визначились з екіпіруванням, в якому гратимуть у перенесеному матчі 1-го туру Ліги націй.

Сьогодні відбулась традиційна нарада за участю представників збірних та офіційних осіб, на якій команди обрали екіпірування на поєдинок, повідомляє сайт УАФ.

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Підопічні Олександра Петракова вийдуть на стадіон у Глазго у жовтому комплекті форми, а голкіпер одягне червону футболку. Шотландці гратимуть у синьому екіпіруванні, їхній страж воріт – у зеленому.

Наразі "синьо-жовті" йдуть першими у квартеті В1 Ліги націй. Головним суперником за лідерство є якраз збірна Шотландії, матч з якою розпочнеться о 21:45.

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