Шотландія – Україна: вболівальники обрали "Лева матчу"
Стало відомо, хто став найкращим гравцем у складі збірної України в поєдинку Ліги націй з Шотландією.
Вболівальники визнали Михайла Мудрика найкращим гравцем поєдинку з Шотландією – за зірку Шахтаря проголосували 41%.
Шотландія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Друге місце дісталось Анатолію Трубіну – 38%, а замкнув топ-3 Андрій Ярмоленко – 7%. Цікаво, що статистичні портали Whoscored та Sofascore поставили саме Мудрику найнижчий бал з усіх гравців збірної України, які вийшли в стартовому складі.
Нагадаємо, Шотландія розбила Україну (3:0) в матчі Ліги націй, очоливши групу 1 дивізіону B – скоти набрали 9 очок. "Синьо-жовті" ж 7 пунктами залишились другими.
Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй