"Це був дуже складний матч. У нас не було кількох ключових гравців і довелося випускати деяких молодих хлопців. Коли ти не можеш розраховувати на таких гравців, як Зінченко та Миколенко, які виступають в Англійській прем'єр-лізі, у такому інтенсивному матчі буде важко.

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Нам було важко підтримувати інтенсивність гри, особливо в другому таймі, тому що Шотландія була дуже хорошою. Вони тиснули і вигравали багато підборів, тому врешті-решт вони перемогли завдяки цьому тиску. Треба забути про цю поразку та готуватися до двох наступних матчів – з Вірменією та Шотландією. У шотландців більше очок, але на них також чекають складні матчі", – поділився Степаненко у коментарі прес-службі УЄФА.

Додамо, що перемога дозволила шотландцям обійти Україну на 2 очки і стати новим лідером групи. Втім, попереду ще 2 тури, зокрема, повторний очний матч 27 вересня.

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