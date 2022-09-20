"Мені здається, шанси у цьому матчі – 50 на 50. Петраков скаржиться, що багато гравців основного складу вибули. Хочу заспокоїти – нічого страшного не сталося. Ліга націй – це просто заміна товариських ігор. Тим більше, у цих матчах можна перевірити хлопців, які не завжди грають в основному складі.

Шотландія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Більшість шотландських футболістів грають через кожен третій-четвертий день у АПЛ. Тому вони будуть не надто свіжими. Ми маємо цим скористатися. Плюс ми кращі в технічному плані і футболісти у нас майстерніші. Шотландія – міцна силова команда. Вони приймають нас удома перед своїми вболівальниками, які поженуть їх уперед, і найголовніше для нашої команди – не здригнутися. Вони гратимуть довгими передачами за спину захисникам, а не через короткий пас. Буде багато боротьби. Це те, у чому вони сильні.

У нас можливі дві тактики. Ми почнемо пресингувати відразу після втрати м'яча або ми відійдемо в середину поля і там вже зустрічатимемо суперника. Обидві тактики мають право на життя. Їхні гравці відразу намагатимуться нас накривати після втрати м'яча. Буде багато боротьби та довгих передач. Головне – не поступитися їм у цьому компоненті. Це такий старий англійський футбол. Нинішній Ліверпуль, Арсенал, Ман Сіті грають вже по-іншому – у пас та з контролем м'яча. Зазначу, що шотландці не дуже добре вміють захищатись. Потрібно цим скористатися.

Шотландія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Ми маємо Яремчука. Після того, як він перейшов у Брюгге, то видно його старання. Тим більше, у збірній він завжди показував хорошу гру. Виділю і Ярмоленка, щоправда, я не бачив, як він грає у Реброва, але це лідер збірної. Я чекаю, що він заб'є у цьому матчі. Мудрик добре виглядатиме з Шотландією, бо суперник відкриє йому зони. Шотландці не вдесятьох сидітимуть біля своїх воріт при домашніх уболівальниках, вони намагатимуться атакувати. Провалів у захисті у них буде повно, і Мудрик завдяки своїй швидкості повинен десь втекти.

Зінченко та Шапаренко – це основні гравці середньої лінії. Бущан – основний воротар. Звісно, ​​це втрата для нас. Відсутність Соболя не така критична. У нас не буде 4-5 основних гравців. Це забагато. Тому я ризикну поставити на нічию", – заявив Сабо у коментарі FanDay.

Як Петраков і Ротань гравців ділили, або Мудрик та ще два таланти – кому вони потрібніші?