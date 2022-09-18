УЄФА оголосив склад суддівської бригади на матч між шотландською та українською командами.

Головним арбітром поєдинку між Шотландією та Україною стане 40-річний рефері з Італії Мауріціо Маріані, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні. Четвертим арбітром призначений Мікель Фаббрі. VAR у Лізі націй не передбачений.

Цікаво, що цей досвідчений суддя раніше ніколи не перетинався з українцями у жодному з турнірів – ані на рівні збірних, ані у клубних змаганнях.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 21 вересня у Глазго на стадіоні Хемпден Парк. Початок зустрічі о 21:45.

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