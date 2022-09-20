Збірна України все ж не зможе розраховувати на всіх гравців у найближчому матчі Ліги націй.

Віталій Миколенко та Віктор Коваленко не допоможуть команді у завтрашній грі проти Шотландії, повідомив офіційний сайт УАФ.

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Миколенко отримав незначне пошкодження у останньому матчі за Евертон. Захисник "синьо-жовтих" тренувався індивідуально, але не встигає повністю відновитись. Схожа ситуація у хавбека Віктора Коваленка зі Спеції. Тренерський штаб збірної України розраховує, що обидва гравці будуть готові до наступного поєдинку з Вірменією (24 вересня).

Травми стали великою проблемою "синьо-жовтих" перед вересневим циклом Ліги націй. Олександр Петраков не зможе розраховувати на Зінченка, Шапаренка, Корнієнка, Бущана та Соболя.