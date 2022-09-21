Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим обрав обойму гравців, яка зможе взяти участь у поєдинку першого туру Ліги націй.

У заявці на поєдинок із Шотландією у Глазго опинились 23 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ. До неї не потрапили голкіпер Євген Волинець (відсутня британська віза) та захисник Ілля Забарний (дискваліфікація).

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Напередодні була інформація про мікропошкодження в оборонця Віталія Миколенка та півзахисника Віктора Коваленка, але вони опинились у списку.

Заявка збірної України на Шотландію:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Шахтар);

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Тарас Качараба (Славія);

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Аталанта), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, наразі "синьо-жовті" йдуть першими у квартеті В1. Головним суперником за лідерство є якраз збірна Шотландії, матч з якою відбудеться сьогодні, 21 вересня, о 21:45.

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