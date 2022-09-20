Шотландія – Україна: онлайн-трансляція прес-конференції Петракова перед матчем Ліги націй
19:25 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Олександр Петраков поговорить з пресою напередодні поєдинку Ліги націй проти Шотландії.
Сьогодні о 20:00 на YouTube-каналі УАФ розпочнеться пряма трансляція прес-конференції за участі наставника "синьо-жовтих".
Нагадаємо, матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться завтра, стартовий свисток о 21:45. Після 3-х зіграних матчів команда Петракова набрала 7 очок і лідирує в групі B1. У Шотландії 6 балів, Ірландія має 4 пункти, Вірменія – 3.
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