"Андрій Шевченко, якого я знаю по роботі в Челсі, детально розповів нам про ситуацію та сказав, що збірна України хотіла б грати. Враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що у них має бути якомога більше часу, щоб спробувати організувати цю гру, Шотландія проти України в Хемпдені. Ми повинні зважати на ФІФА, УЄФА і, найголовніше, на саму Україну.

"Важко уявити, як ми гратимемо з Україною у червні", – наставник збірної Шотландії

Це просто жахлива, дуже жахлива ситуація, і що швидше ми знатимемо, що гратимемо з Україною на Хемпдені, то краще. Це означатиме, що війну зупинено, і ми всі намагаємося знову рухатися вперед. Ми повинні думати про інших людей, сподіватися і молитися, щоб ситуація покращилася настільки, щоб матч колись відбувся", – цитує Кларка WhatsNew2day.

Нагадаємо, сьогодні Україна мала б зіграти з Шотландією в рамках півфіналу кваліфікації на ЧС-2022. Однак через вторгнення російської армії на територію нашої держави цей поєдинок перенесли на червень.

Росія напала на Україну: нам пропонують провести чемпіонат Європи, УПЛ не переїде за кордон (LIVE)