Один з лідерів збірної України Микола Матвієнко оцінив суперника команди Петракова у стиковому матчі відбору до ЧС-2022.

"Суперники досить сильні, але треба пам'ятати, що ще могла потрапити Італія або Португалія. Думаю, що сили приблизно рівні і все залежить тільки від нас.

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Якщо чесно, ще не дивився Шотландію так уважно, щоб розбирати футболістів та стиль гри. Шотландський футбол – це довгі передачі, боротьба, аути, кутові. Тож акцентуватимемо на цьому", — сказав Матвієнко для ТК Футбол.

Двобій Шотландія – Україна відбудеться у Глазго 24 березня, початок о 21:45.

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