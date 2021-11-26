"Якщо відверто, то про таке можна було лише мріяти. Адже Шотландія та переможець іншої пари Уельс – Австрія – цілком прохідні суперники. Втім, хоч нам і пощастило з жеребом, проте це зовсім не означає, що Україні вже відкрито шлях до Катару.

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Потрібно дуже серйозно поставитися до шотландців, тим більше поєдинок відбудеться у Глазго і господарям буде забезпечена потужна підтримка 12 гравця – уболівальників.

Звичайно, дуже багато залежатиме від того, у кого міцніший характер і хто виявиться майстернішим у боротьбі на "другому поверсі". Я вважаю, що завдяки більш креативним діям української збірної під силу взяти гору на полі суперника та поборотися за вихід на чемпіонат світу", – цитує Маркевича Meta-ratings.

Нагадаємо, півфінали плей-офф відбору відбудуться 24 березня 2022 року. Фінали ж заплановані через 5 днів – на 29 березня. Україна гратиме на виїзді у матчі з шотландцями і потенційному фіналі.

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