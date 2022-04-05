Захисник збірної Шотландії Кіран Тірні отримав серйозну травму, через яку може не зіграти проти України.

Тірні травмував коліно. Він повернувся в Арсенал після міжнародної паузи з пошкодженням, а детальніший огляд показав, що травма серйозна. Кіран готується до операції та пропустить кілька місяців, повідомляє The Athletic.

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Шотландський захисник точно не вийде на поле до кінця сезону, а також ризикує не зіграти у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Матч з Україною запланований на початок червня – доти Кіран може не відновитися.

Тірні – основний захисник збірної Шотландії. Він постійно виходить у стартовому складі лівим центрбеком у схемі 3-4-3. У цьому сезоні АПЛ Тірні відіграв 22 матчі за Арсенал.