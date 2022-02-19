Відомий український тренер Олександр Головко поміркував над перспективами "синьо-жовтих" у матчі плей-офф відбору до чемпіонату світу в Катарі.

"Перспективи хороші, оскільки, як на мене, ця команда готова вирішувати серйозні завдання.

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Олександру Петракову за короткий період часу вдалося досягти того, чого від нього чекали. Думаю, що з боку "синьо-жовтих" у матчі із командою Шотландії буде активність, незважаючи на те, що ми гратимемо на чужому полі. Я вірю у позитивний для збірної України результат", – сказав Головко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінуться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.

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