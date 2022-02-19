Шотландія – Україна: Головко оцінив шанси команди Петракова пробитись на ЧС-2022
Відомий український тренер Олександр Головко поміркував над перспективами "синьо-жовтих" у матчі плей-офф відбору до чемпіонату світу в Катарі.
"Перспективи хороші, оскільки, як на мене, ця команда готова вирішувати серйозні завдання.
Петраков оголосив дату збору збірної України перед матчем плей-офф ЧС-2022 з Шотландією
Олександру Петракову за короткий період часу вдалося досягти того, чого від нього чекали. Думаю, що з боку "синьо-жовтих" у матчі із командою Шотландії буде активність, незважаючи на те, що ми гратимемо на чужому полі. Я вірю у позитивний для збірної України результат", – сказав Головко у коментарі Zbirna.com.
Нагадаємо, "синьо-жовті" у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінуться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар з сильнішим у парі Уельс – Австрія.