Збірні Шотландії та Угорщини зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 3-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Шотландії та Угорщини стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Штутгарті. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

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Збірна Угорщини за будь-яку ціну повинна перемагати "тартанову армію", інакше залишиться на четвертій позиції й вилетить із турніру – мадяри досі не мають очок у групі.

У збірної Шотландії ситуація схожа. Аби зберегти третю сходинку, скоттів влаштує і нічия, однак насправді вона нічого не дасть. З двома очками та "-4" за різницею голів сподіватись на плей-офф нереально, тож команда Стіва Кларка теж повинна грати на перемогу

Стартові склади

Шотландія:

Угорщина:

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