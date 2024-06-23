Збірна Шотландії в рамках 3-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Угорщиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Пройшло всього 10 днів від початку Євро-2024, а вже почався останній тур групового етапу. До цього часу вилетіти з турніру встигла тільки збірна Польщі, однак тепер прощань стане більше. Сьогодні ми цілком можемо втратити Угорщину – у випадку відсутності перемоги над Шотландією підопічні Марко Россі залишаться четвертими в групі А.

"На минулому Євро я сидів удома і пив пиво": товстун зі збірної Угорщини зізнався, як реагує на потужну хвилю мемів

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Germany through to the round of 16 #EURO2024 pic.twitter.com/tNgBkM4Myv — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024

Від мадярів на цьому чемпіонаті очікували більшого. У відборі вони виграли групу з Сербією, Чорногорією, Болгарією та Литвою, а за останні півтора року команда зазнала лише однієї поразки при 16-ти матчах. Перед цим вона громила Англію на Вемблі (4:0) та набирала 4 очки з Німеччиною в Лізі націй, та й на попередніх двох Євро збірна виглядала круто. Нині ж отримали дві поразки без особливих шансів – і якщо 0:2 від Бундестім можна зрозуміти, то безнадійний провал зі Швейцарією (1:3) здивував.

Угорщина мала непоганий відрізок до 20-х хвилин матчу з німцями – тоді працював цікавий оборонний план з висмикуванням захисників за Вірцем, Гюндоганом і Мусіала. За ними підіймались аж в опорну, однак суперник швидко розвернув цю ідею проти самих мадяр Джамал сідав нижче й витягував на себе опонентів, а у звільнені зони хтось вривався.

Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Із швейцарцями теж вдалося увімкнутись на 20 хвилин, однак вже по перерві й після 0:2. На 66-й хвилині угорці навіть забили, однак після цього команда зупинилась. В цілому, в очі впадає критична залежність від наявності простору, слабка оборона та погана інтеграція Собослаї в цей склад – його тотальна свобода в рамках структури мадяр явно шкодить і команді, і самому Домініку.

Хай там як, сьогодні Угорщина повинна перемагати Шотландію. За будь-яку ціну. Хоча навіть успіх з "тартановою армією" не гарантує плей-офф – підопічні Марко Россі можуть набрати три очки й піднятись на третю сходинку, але навряд чи сильно покращать різницю голів. Прямо зараз там "-4". Доведеться чекати результатів інших претендентів на третє місце.

Фото: Carl Recine/Getty Images

У збірної Шотландії ситуація схожа. Аби зберегти третю сходинку, скоттів влаштує і нічия, однак насправді вона нічого не дасть. З двома очками та "-4" за різницею голів сподіватись на плей-офф нереально, тож команда Стіва Кларка теж треба грати на перемогу – а значить сьогодні в Штутгарті проведуть дуже цікавий матч.

Шлях цього колективу на Євро-2024 нагадує фіаско румунів. У першому турі "тартанова армія" зазнала розгрому (1:5) від Німеччини, однак в другому колектив теж додав – тільки от замість поразки забрав заслужену нічию зі Швейцарією (1:1). Вболівальники побачили збірну Шотландії, до якої звикли в попередні роки і якої не бачили у 2024-му. Сміливу, згуртовану, натхненну й готову грати з м'ячем.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Скотти змогли довести тільки невипадковість потрапляння на Євро-2024. Чи готові вони до чогось більшого? Ось тут виникають сумніви. У поєдинку з Німеччиною тренерський штаб підготував відірваний від реальності план, який довелося змінювати по ходу гри. s все одно в очі впадав критичний брак класу, який робив команду приреченою.

Зі Швейцарією ж було багато тиску, напруги, але не було явного джерела створення моментів (окрім стандартів). Та і в цілому тактичний малюнок і тон матчу задавав суперник – це "наті" віддали центр і це вони спробували підсушити гру наприкінці. Угорщина, звісно, простіша, але до ігрових проблем додалися кадрові.

Окрім дискваліфікованого Портеуса, "тартановій армії" не допоможе Кіран Тірні. Центрбек травмував підколінне сухожилля й вже покинув табір збірної на Євро-2024. Мадяри ж підходять до зустрічі без втрат.

Орієнтовні склади на матч Шотландія – Угорщина

Щотландія: Ганн – Хендрі, Хенлі, Маккена – Релстон, Макгрегор, Гілмор, Робертсон – Мактомінай – Макгінн, Адамс

Угорщина: Ґулачі – Фіола, Орбан, Дардай – Болла, Шефер, Надь, Керкез – Р. Шаллай, Собослай – Варга