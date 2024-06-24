Шотландія – Угорщина – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024 з моторошним епізодом
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Угорщина здолала Шотландію (1:0) у третьому турі групового етапу Євро-2024. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол24".
90+10’ Кевін Чобот
Зустріч між командами була доволі напруженою, а на 70 хвилині стала й моторошною. Варга впав після зіткнення з голкіпером шотландців і втратив свідомість. Форвард покинув поле на ношах.
Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах
Гол глядачі побачили лише на 90+10. Чобот здобув для своєї команди важливу перемогу. Шотландія продовжила свою ганебну серію. Річ у тому, що шотландці ні разу не виходили з групи на великих турнірах. А ось Угорщина може отримати путівку в плей-офф як краща команда, що посіла третє місце.
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