Зустріч між командами була доволі напруженою, а на 70 хвилині стала й моторошною. Варга впав після зіткнення з голкіпером шотландців і втратив свідомість. Форвард покинув поле на ношах.

Угорщина вибила Шотландію з Євро-2024, здобувши перемогу в матчі з моторошною травмою та голом на останніх секундах

Гол глядачі побачили лише на 90+10. Чобот здобув для своєї команди важливу перемогу. Шотландія продовжила свою ганебну серію. Річ у тому, що шотландці ні разу не виходили з групи на великих турнірах. А ось Угорщина може отримати путівку в плей-офф як краща команда, що посіла третє місце.