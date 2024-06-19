Збірні Шотландії та Швейцарії зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Шотландії та Швейцарії стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Кельні. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

Шотландія – Швейцарія: анонс матчу Євро-2024

Скотти програли перший матч на турнірі, зазнавши розгрому від збірної Німеччини, в той час як альпійці переграли Угорщину. "Тартанова армія" прямо зараз має -4 за різницею голів, що є найгіршим показником на чемпіонаті Європи – стільки ж у мадяр. У випадку поразки від швейцарців підопічні Стіва Кларка хоч і матимуть шанси на плей-офф з третього місця, однак велика кількість пропущених зводить ці надії до мінімуму.

Швейцарія ж може слідом за Німеччиною оформити достроковий прохід в 1/8 фіналу. Для цього треба перемагати Шотландію.

Стартові склади

Шотландія:

Швейцарія: