Збірна Шотландії в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє зі Швейцарією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Збірна Шотландії примудрилася стартувати на Євро-2024 гірше за Україну, зазнавши розгрому в матчі-відкритті – 1:5. Причому єдиний гол "тартанової армії" являв собою автогол. Щоправда, в суперниках була вмотивована й потужна Німеччина, однак вболівальників та заслужений експертів цей факт не став поблажкою. Рой Кін, наприклад, запалював традиційними фразами про відсутність боротьби.

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Реальність була дещо інакшою, однак паралелі з Україною дійсно доречні. Тренерський штаб скоттів теж провалився зі стартовим планом – Стів Кларк ніби й не знав про перенасичення центру з боку Бундестім, про опускання Крооса для розіграшів, про широкі позиції латералів тощо. Детально про цей провал читайте у нашому розборі матчу-відкриття.

Якщо ж коротко, то схема шотландців – 5-4-1 – виявилась абсолютно помилковою. Розташування гравців у ній не дозволяло контролювати центрхава Андріха, а гравці передньої ланки та вінгбеки боялись висуватись у пресинг. Вони не вірили, що їхні захисники здатні швидко покрити розриви.

У підсумку склалась ситуація, яка шокувала Рафу Ван Де Ваарта в ефірі нідерландського ТБ. Шотландці взагалі не грали проти Крооса. Результатом стали 102 передачі Тоні, з яких 101 точна. Ну, і розгром вже у першому таймі.

Стів Кларк аж на 30-й хвилині помітив проблеми й перейшов на схему 5-3-2, але пити Боржомі було вже пізно. Німці пішли в накат і знищили "тартанову армію". Далеко не факт, що сьогодні, у матчі проти збірної Швейцарії буде простіше.

"Наті" провалили відбір на Євро-2024, програвши свою групу Румунії з 5-очковим відставанням. Причому з "триколорами" розписали нічию вдома (2:2), а на виїзді сталася поразка. Крім того, на початку кваліфікації підопічні Мурата Якіна ділили залікові бали з білорусами й косоварами.

Перебудувавшись на схему часів Владіміра Петковіча, швейцарці набрали хід і прорвались на Євро, однак команду по старій пам'яті вважали нестабільною – якщо не кризовою. Мало хто бачив статистику відбіркової групи "наті", згідно з якою альпійці йшли у лідерах практично за всіма показниками. З великим відривом.

Саме тому впевнений винос Угорщини у 1-му турі здивував вболівальників. Навіть для праймової Швейцарії поєдинок з мадярами теоретично мав би стати складним – втім, підопічні Мурата Якінане не помітили наших західних сусідів. 3:1. Ще одна перемога з великою ймовірністю виведе колектив до плей-офф.

Звісно ж, усі записують Швейцарію в тріумфатори сьогоднішнього поєдинку. Шотландія і до Євро-2024 мала серйозні проблеми, а особливо в очі впадав дизбаланс на флангах – лівий є надпотужним (Тірні та Робертсон), а і без того слабший правий оголили травми. Тим не менш, списувати "тартанову армію" не слід.

По-першу, судити по одному матчу не дуже правильно. По-друге, до Євро-2024 збірна виглядала дисципліновано й демонструвала хорошу результативність. От тільки Швейцарія теж грала сильно, а в її складі виступають чемпіони Італії (Зомер), Німеччини (Джака) та Англії (Аканджі) – причому всі ці виконавці максимально неординарні.

"Наті" подобаються своєю тактичною виучкою й вмінням зламувати середні й низькі блоки через хитрі зміщення. Ідеальний пасинг таких футболістів, як Джака Фройлер чи Ебішер неабияк посилює ефект. Саме тому в підопічних Мурата Якіна нині віриться трішечки більше.

До того ж, Стів Кларк не може розраховувати на дискваліфікованого центрбека Портеуса. За свій звірячий підкат проти Гюндогана він отримав пряму червону картку, тож до кінця групового етапу Раян скоттам вже не помічник.

Орієнтовні склади на матч Шотландія – Швейцарія

Шотландія: Ганн – Хендрі, Портеус, Тірні – Ролстон, Макгрегор, Мактомінай, Робертсон – Крісті, Макгінн – Адамс

Швейцарія: Зоммер – Аканджі, Шер, Родрігес – Відмер, Джака, Фройлер, Ндоє – Ебішер, Дуа, Варгас