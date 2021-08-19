"Я не сперечаюся, що мої дії були надто агресивними. Потрібно тримати себе в рамках. Питання полягає в тому, що такі... не хочу зараз зайвих слів наговорити, адже ще буде слухання КДК. Будь-яке моє слово зараз будуть розглядати і можуть використати проти мене. Тому до КДК мені б особливо не хотілося розбирати цей момент.

Після матчу Кубка України головний тренер з кулаками накинувся на арбітра – брутальне відео

Заперечувати взагалі жодного покарання не буду, хіба що довічну дискваліфікацію. Хоча в нашому футболі все може бути... Мені б хотілося дізнатися, якою буде подальша доля цього арбітра. Він повинен займатися своєю роботою, а не вирішувати долю.

Що сказало керівництво клубу? У нас була п'ятихвилинна розмова. Було прохання від президента, щоб гравці команди не прийняли цю ситуацію близько до серця і вона не позначилася на психології хлопців. Президент сказав, щоб я готував хлопців до наступного матчу і підняв бойовий дух.

Чи свистів арбітр весь матч не в нашу користь? Не скажу, що це було цілеспрямоване вбивство, але помилки були. Я прекрасно розумію, коли людина помиляється. Всі помиляються: і тренери, і гравці, і судді. До цього питань немає. Ще раз повторюся: до 75 хвилині я не промовив ні слова на адресу арбітра. Але коли за десять хвилин, людина просто взяла і... Зрозуміло, що у мене стався вибух емоцій.

Неприємно, що у всіх ЗМІ пишуть, що я побив арбітра. Давайте начистоту. Ніхто арбітра не бив, жодного удару я йому не завдав. Я його схопив за частину тіла, щоб він не втік і відповів на мої запитання", – цитує Кулика FanDay.

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