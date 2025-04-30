Шопінг Мудрика завірусився у соцмережах – українець покинув місце події на розкішному авто
Відео з вінгером Челсі та збірної України Михайлом Мудриком сколихнуло мережі.
У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського футболіста. Досі немає інформації щодо проби В, яку здав Михайло Мудрик.
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Соцмережі облетіло відео, де вінгер Челсі робить покупки в Англії. Мудрик був одягненим у чорний спортивний костюм. З місця шопінгу Михайло поїхав на розкішному BMW M8 Gran Coupe.
Нагадаємо, якщо проба B підтвердить наявність вживання допінгу українцем, то йому загрожує до чотирьох років дискваліфікації.
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