Відео з вінгером Челсі та збірної України Михайлом Мудриком сколихнуло мережі.

У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського футболіста. Досі немає інформації щодо проби В, яку здав Михайло Мудрик.

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Соцмережі облетіло відео, де вінгер Челсі робить покупки в Англії. Мудрик був одягненим у чорний спортивний костюм. З місця шопінгу Михайло поїхав на розкішному BMW M8 Gran Coupe.

Нагадаємо, якщо проба B підтвердить наявність вживання допінгу українцем, то йому загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

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