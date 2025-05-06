Узбецький форвард Роми Елдор Шомуродов розповів про взаємодію з українським нападником "вовків" Артемом Довбиком.

– Дует нападників більше лякає оборону суперника?

– Для нас із Довбиком немає особливої різниці, можна вийти на поле і з одним форвардом, і двома. Ми спокійні в цьому плані. Ми розуміємо одне одного, багато розмовляємо. Ми завжди готові.

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– Як це – взаємодіяти з Довбиком?

– Добре, ми розуміємо, як грати, і тоді стає легше.

– Чи є взаєморозуміння?

– Так, – сказав Шомуродов для Roma Giallorossa.

До слова, у нинішньому сезоні Елдор Шомуродов провів 34 матчі за Рому, у яких забив 7 голів та віддав 5 асистів. В доробку Артема Довбика 17 голів та 4 результативні передачі у 44-х поєдинках.

Наразі Рома посідає 5-те місце у турнірній таблиці Серії А з 63-ма очками після 35-ти турів.

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