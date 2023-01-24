Перший тайм став персональним провалом Мілана Шкріняра, який вже на 40 хвилині отримав другу жовту та залишив Інтер в меншості. До цього саме "нерадзуррі" володіли ініціативою, але моменти були не дуже гострими.

Інтер сенсаційно програв Емполі й втратив шанс вийти на другу позицію, Болонья розписала нічию з Кремонезе

Після цього Емполі перехопив контроль над грою, а на 66 хвилині провів разючу атаку, яка вирішила долю гри. Байрамі та Бальданці розігнали атаку правим флангом, а останній точно пробив з лінії штрафного – Онана пропустив м'яч під собою.