Шокуюча поразка "нерадзуррі" у відеоогляді зустрічі Інтер – Емполі – 0:1
10:58 - Читать на русском
Інтер несподівано програв Емполі в матчі 19-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Інтер – Емполі на "Футбол 24".
Томазо Балданці 66’
66’ Томазо Балданці
Перший тайм став персональним провалом Мілана Шкріняра, який вже на 40 хвилині отримав другу жовту та залишив Інтер в меншості. До цього саме "нерадзуррі" володіли ініціативою, але моменти були не дуже гострими.
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Після цього Емполі перехопив контроль над грою, а на 66 хвилині провів разючу атаку, яка вирішила долю гри. Байрамі та Бальданці розігнали атаку правим флангом, а останній точно пробив з лінії штрафного – Онана пропустив м'яч під собою.
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