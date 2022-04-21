"Підтримка з боку Арсенала? Це було дуже приємно! Не чекав такої підтримки. Це все йшло від керівництва клубу, я щиро їм подякував. Також головний тренер Мікель Артета підтримав цю ідею. Без нього це б не сталося. Було дуже приємно, що лондонський Арсенал переживає за нашу країну, за мене, що їм не все одно. Я такого не бачив в жодному іншому клубі, де колись грали українські футболісти. Хочу ще раз подякувати за підтримку Арсеналу, який переживає за нас.

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Зі стартом бомбардування українських міст мені дзвонили одноклубники з лондонського клубу, зокрема Тоні Адамс, Патрік Вієйра, Лі Діксон, Жиль Гріманді. Вони шоковані і не могли повірити в те, що відбувається в Україні. Коли я надіслав Вієйра кілька відео військових дій, він шоковано перепитав, чи це не кіно. Так, це все схоже на фільм жахів, який відбувається на нашій землі", – поділився Лужний у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Олег Романович виступав за "канонірів" з 1999 по 2003 роки. За цей період він став чемпіоном Англії, дворазовим тріумфатором Кубка та Суперкубка Англії.

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