Грузинський захисник Соломон Кверквелія, який нещодавно став гравцем Металіста 1925, розповів про свої матчі проти Динамо. У сезоні 2011/12 його Рубін здолав киян у кваліфікації ЛЧ.

"Це чудовий час. У вісімнадцять я ще грав на дитячому рівні, а о дев'ятнадцять, виходить, уже виходив у старті в Лізі чемпіонів. Так вийшло, що за п'ять днів до гри з Динамо зламалися два центральні захисники – Сесар Навас та Сальваторе Боккетті. Зі здорових залишився лише Шаронов.

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Мене взяли у першу команду на тренування. Начебто нормально показав себе. Взяли до Києва. Думаю, буду в заявці – чудово, послухаю наживо гімн Ліги чемпіонів. За день до матчу дізнаюся, що вийду в основі. Шок! Проти самого Шевченка, котрий був моїм кумиром. Я завжди дивився ігри Мілана, бо там Каладзе грав. І ще й Сьомін тренував Динамо.

Не можу передати словами ці відчуття. Ми перемогли 2:0, а я провів весь матч. Потім у Казані виграли 2:1, але до групового етапу не пробилися – поступилися Ліону у наступному раунді", – сказав Кверквелія в інтерв'ю журналу Футбол.

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