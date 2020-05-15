"Шок, кримінал і шпигунство": в Австрії лідер Бундесліги зухвало порушив правила – тепер ризикує вилетіти

Австрійська Бундесліга може й не відновитися, враховуючи скандальні порушення лідера першості ЛАСК.

Австрійський футбол запланував вихід з карантину – відновлення тамтешньої Бундесліги заплановане на початок червня. З 15 травня клубам дозволили перейти до тренувань всім складом, а досі вони могли підтримувати форму лише в групах по 6 людей, використовуючи безконтактні заняття.

Австрія офіційно визначила дату відновлення сезону

Лідер першості ЛАСК запевняв, що виконує всі вимоги, та обурювався, що на базі клубу підпільно встановили камери для стеження за їхньою роботою: "Ми шоковані тим, що очевидно є треті сторони, які готові проникнути в приміщення нашого клубу з кримінальною діяльністю, щоб здійснити промислове шпигунство". Клуб зафіксував незаконного вторгнення двох осіб на його територію, у ЗМІ з'явилися їхні фото з камер спостережння.

Втім, вчора контрольно-дисциплінарний комітет Бундесліги прогримів заявою: "Нам надали відеодокази, що ЛАСК порушував принципи чесної гри та проводив повноцінні тренування, ігноруючи правила". Попереду розслідування. За інформацією агентства AP, лідер першості може отримати попередження або штраф, але також йому загрожує зняття очок, виліт у нижчий дивізіон, або й виключення зі структур Австрійської федерації футболу.

Інші 11 клубів на чолі з Зальцбургом миттєво обурилися та випустили спільну заяву з вимогою покарати ЛАСК за порушення, яке дасть перевагу після відновлення сезону.

ЛАСК офіційно визнав свою провину, хоча висунули її на основі незаконної відеозйомки. "Ми не дотрималися правил дистанціювання. Однак ретельно протестували всю команду. Результати були негативними, тому наші заняття не створювали жодної загрози", – йдеться в релізі клубу.

Коронавірус зупинив австрійський футбол на 22 турі – якраз завершився перший етап. Другий етап сезону відбудеться у двох групах – чемпіонській та на вибування. Набрані раніше очки команд розділяються навпіл.

У Бундеслізі чемпіонська інтрига, якої не було давно. ЛАСК очолює турнірну таблицю з 27 пунктами, Зальцбург йде другим, маючи в активі 24 бали.

Бундесліга вчить Європу виходити з карантину – як відновити сезон з хворими футболістами та на фоні скандалів