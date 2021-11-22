"Ми налаштовувалися на важкий матч. Скажімо так, нам не було де тренуватися, завмерлі поля були. Можна сказати, що практично не тренувалися, легкі заняття були. Побоювалися, що багато хто втомиться. Але усі витримали.

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Мій гол? Сходив до церкви, поміняв бутси – і забив, слава богу. Бутси були нефартові", – сказав Степанюк в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, на старті сезону форвард Ворскли був одним із найкращих бомбардирів УПЛ, але згодом перестав забивати. Фактично "суха" серія Степанюка почалася 19 вересня і тривала упродовж восьми матчів.

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