Шнуров: Потрібно зняти порно про ЧС-2018 в Росії

Лідер відомої групи Ленінград Сергій Шнуров запропонував пікантну концепцію для фільму про чемпіонат світу-2018 в Росії.

"Фільм про ЧС-2018? Це повинен бути порно-фільм, не про любов, просто порно. Не довге, хвилин на 20, з елементами футболу.

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Буде феноменальний успіх. Якщо говорити про успіх, як про монетизацію, то ні в якому разі не можна знімати ні любовну історію, ні роуд-муві, треба зняти порно про чемпіонат світу в Росії", – цитує Шнурова видання Sport24.

Нагадаємо, з 15 червня до 15 липня 2018 у Росії відбувався чемпіонат світу з футболу. Переможцем турніру стала збірна Франції.

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