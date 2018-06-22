Шмейхеля не вразила гра збірної Росії

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної Данії Петер Шмейхель прокоментував перемогу збірної Росії над Саудівською Аравією (5:0) в матчі відкриття ЧС-2018.

"Мене абсолютно не переконала гра збірної Росії в обороні. Було дуже багато моментів, коли міг бути забитий гол.

Мені здається, перед наступним матчем росіянам потрібно виконати велику роботу. Якщо цього не відбудеться, м'ячі буде пропускати вже російська збірна. Їм доведеться зійтися з командою Суареса, тому потрібно виконати дуже велику роботу, потрібно попрацювати над грою в середині поля.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Сьогодні вони себе добре показали, але натиск гри наростає, як і рівень суперників. Потрібно правильно підійти до розташування гравців. Тепер Черчесов знає, що у нього в запасі є гравці, яких він може включити до складу", – розповів Шмейхель в ефірі RT.