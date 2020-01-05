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Шмейхель випередив Еріксена у боротьбі за звання найкращого гравця Данії 2019 року

18:58 166 Читать на русском
Шмейхель випередив Еріксена у боротьбі за звання найкращого гравця Данії 2019 року
Каспер Шмейхель / 90min

Воротар Лестера Каспер Шмейхель визнаний найкращим футболістом Данії за підсумками 2019 року.

Футбольний союз Данії визнав 33-річного голкіпера найкращим футболістом року, інформує офіційний сайт організації. Шмейхель випередив хавбеків Крістіана Еріксена (Тоттенхем) і Томаса Ділейні ( Борусія Д).

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"Я не очікував перемоги. Сподіваюся, що зможу грати ще краще. Мені потрібно продовжувати працювати, щоб прогресувати. Якби не відчував, що здатний і далі рости, я б не продовжував кар'єру", – сказав Шмейхель.

Зазначимо, що для нього це вже третя нагорода найкращому гравцю Данії. Він отримував її у 2016 та 2017 роках.

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Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Томас Ділейні Томас Ділейні Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель Данія Данія Світ
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