"Велика помилка. Суперечки йтимуть дуже-дуже довго. Це – не пенальті! Я б поставився до поразки набагато спокійніше, якби Англія забила в одному зі своїх численних моментів.

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На жаль, суддя припустився великої помилки. Я знаю загальну думку. У мене весь телефон в повідомленнях, що це – не пенальті. Хай там як, ми дуже пишаємося збірною Данії", – сказав Шмейхель в ефірі beIN Sports.

Нагадаємо, на 104-й хвилині арбітр звітного матчу призначив пенальті після падіння у штрафному Стерлінга, якого багато вболівальників і експерти запідозрили в симуляції. В результаті Харрі Кейн не зміг забити першим ударом, але добив м'яч у ворота після сейву Каспера Шмейхеля.

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