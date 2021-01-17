Данський воротар провів свій 400-й матч за "лисиць", повідомляє офіційний твіттер клубу.

Легенда АПЛ проігнорував Манчестер Сіті у виборі трьох головних фаворитів чемпіонських перегонів

Шмейхель перебрався на Кінг Пауер із Лідса перед сезоном 2011/12, коли Лестер ще виступав у Чемпіоншипі. Данець допоміг новій команді піднятися до англійської еліти за три сезони. Натомість у кампанії 2015/16 він став одним із творців сенсаційного чемпіонства.

У нинішньому сезоні Каспер Шмейхель провів 23 матчі в усіх турнірах.

Лестер переміг Саутгемптон і вийшов на друге місце в АПЛ, Челсі у більшості дотиснув Фулхем