Шмейхель провів ювілейний матч за Лестер
Поєдинок 19-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона став особливим для голкіпера Лестера Каспера Шмейхеля.
Данський воротар провів свій 400-й матч за "лисиць", повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Шмейхель перебрався на Кінг Пауер із Лідса перед сезоном 2011/12, коли Лестер ще виступав у Чемпіоншипі. Данець допоміг новій команді піднятися до англійської еліти за три сезони. Натомість у кампанії 2015/16 він став одним із творців сенсаційного чемпіонства.
У нинішньому сезоні Каспер Шмейхель провів 23 матчі в усіх турнірах.
Лестер переміг Саутгемптон і вийшов на друге місце в АПЛ, Челсі у більшості дотиснув Фулхем