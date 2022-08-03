Легендарний голкіпер "лисиць" Каспер Шмейхель вперше у своїй кар'єрі спробує свої сили за межами Туманного Альбіону.

Ніцца і Лестер домовились про трансфер 35-річного воротаря збірної Данії, інформує пресслужба 4-разових чемпіонів Франції. "Лисиці" зароблять на переході 1 млн фунтів. Деталі особистого контракту Каспера залишаються у таємниці.

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Шмейхель-молодший провів у Лестері останні 11 сезонів і дослужився до статусу легенди. Загалом він провів 478 матчів у синій футболці, 147 з яких відстояв на нуль, а також завоював чемпіонство АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії. В активі Каспера ще є менш успішні періоди виступів за Манчестер Сіті, Лідс, Ноттс Каунті, Бері, Кардіфф, Фалкірк, Ковентрі Сіті та Дарлінгтон.

До слова, у сезоні 2021/22 Ніцца посіла 5 місце у Лізі 1 та дійшла до фіналу Кубка Франції. Команда Люсьєна Фавра виступатиме в Лізі конференцій. Нещодавно вона підписала ще одну зірку – Аарона Ремзі.

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