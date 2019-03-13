Шляхом Монако: Емполі звільнив Якіні та поверне Андреаццолі, якого вигнав у листопаді

Емполі звільнив головного тренера Джузеппе Якіні та найближчим часом оголосить про повторне призначення Ауреліо Андреаццолі.

Емполі на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення головного тренера Джузеппе Якіні. Причиною стали невдалі результати "блакитних". Команда після 27 турів займає 17 позицію в турнірній таблиці, набравши 22 очки.

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Джанлука Ді Марціо, в свою чергу, передає, що клуб призначить попередника Якіні Ауреліо Андреаццолі, якого звільнили в його 54-й день народження. Офіційно про його призначення оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, за схожою схемою діяв Монако, спочатку замінивши Леонарду Жардіма на Тьєррі Анрі, і потім повернувши португальця.